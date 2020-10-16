Son dakika: Trump'tan kafa karıştıran açıklamalar! "Covid-19 testi yaptırmış da olabilirim yaptırmamış da olabilirim"

"MASKE TAKAN KİŞİLER DE HASTALIĞA YAKALANIYOR"

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile 29 Eylül'de yaptığı canlı yayın tartışmasından kısa süre sonra Kovid-19'a yakalanmasıyla akla gelen, "Trump, canlı yayına çıkmadan virüs testi yaptırmadı mı?" sorusunu da yanıtladı.

Doktorlarının kendini düzenli kontrol ettiğini vurgulayan Trump, "O canlı yayından önce test yaptırmış da olabilirim, yaptırmamış da. Şu anda hatırlamıyorum." dedi.

Trump, maske takmadığı için getirilen eleştirilere de "Maske takan kişiler de hastalığa yakalanıyor." yanıtını verdi.

Guthrie'nin "Sürü bağışıklığını bir strateji olarak destekliyor musunuz?" sorusu üzerine ise Trump, "Çare, sorunun kendisinden daha kötü olmamalı. Bizim izlediğimiz yol doğruydu." yorumunu yaptı.