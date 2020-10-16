Sosyal medya devlerinden Trump’a savaş

ABD'de 3 Kasım'daki seçimlere iki hafta kala yarış ve karşılıklı suçlamalar kızışmaya başladı. Pensilvanya turunu sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, mitingde dans ederek banliyölerdeki kadınlardan oy istedi. Trump, "Lütfen beni sever misiniz? Mahallenizi ben kurtardım" ifadesini kullandı. Trump'ın moral bulması ise rakiplerini rahatsız ediyor. Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal ağlar, Trump'a destek veren hesapları askıya alırken rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, babasının başkan yardımcısı olduğu Barack Obama döneminde Çin, Ukrayna ve Rusya'daki yetkililerden milyonlarca dolar aldığına dair rüşvet iddialarına ise sansür uyguluyor.