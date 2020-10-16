Uzmandan sahte alkol uyarısı

Sahte alkol tüketmeleri nedeniyle kentte son günlerde 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise ölümden döndü. Kimya Mühendisleri İl Temsilcisi Emre Üresin, sahte alkol üretiminde, etil alkolün içine farklı tür kimyasal maddelerin karıştırılması nedeniyle ortaya ağır bir zehirlenme tablosu çıktığını söyledi. Zehirlenmelerin dezenfektan olarak kullanılan etil alkolün içine aroma katılarak, içki haline getirilmesinden kaynaklı yaşandığını belirten Üresin, "Alkol ürünlerinin içinde bulunmaması gereken kimyasalların bulunması, zehirlenmelere ve ölümlere neden oldu. Bunu bir insanın anlaması imkansız. Bu ancak laboratuvarda yapılacak testlerle belli olabilir. Çünkü etil alkol, metil alkol ve dezenfektanlar yapı itibariyle renksiz, berrak sıvı şeklindedir" diye konuştu.



'GÜVENİLİR YERDEN ALIN'

Bandrolsüz, bilinmedik, fiyatı normalden ucuz alkol ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Üresin, "Sahte alkolde doz arttıkça zarar büyür. İlk başta sinir sistemini etki eder. İshal, kusma, körlük, bilinç bulanıklığı ve solunum sisteminde sıkıntılara yok açar. Felce hatta ölüme kadar gider. Alkol ürünlerinin satışı ülkemizde kontrol altında ve vatandaşlar bandrollü yerden alkol almalı. Asla bilinmedik, fiyatı normalden düşük olan alkollere yönelmemeleri lazım" dedi.



'DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ KONTROL ALTINA ALINMALI'



Alkolün içine karıştırılan dezenfektan maddesinin denetlenmesi gerektiğini kaydeden Üresin şunları söyledi:



"Etil ve metil alkolün denetimlerini şu anda ülkemizde iki kurum yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ama şu anda piyasada dezenfektanlar da bu iş için kullanılmaya başlandı. Bunların da Sağlık Bakanlığı tarafından mutlaka denetlenmesi ve kontrol altına alınması gerekli."