SON DAKİKA HABERİ - Öldü sanıldığı için saatlerce morgda kaldı! Titrediği cenaze görevlileri tarafından fark edildi...

CESEDİ ALMAYA GELEN YETKİLİLER FARK ETTİ

BBC'nin haberine göre Balasubramanyam'ın ailesi de 'cansız bedeni' önce eve götürdü, ardından bir cenaze şirketini arayıp soğutucu morg ünitesinin eve gönderilmesini istedi. Akrabalara da salı günü cenaze törenini yapacakları haberi verildi.

Ertesi gün 'cesedi' almaya gelen yetkililer, Balasubramanyam'ın titrediğini ve hala hayattı olduğunu fark etti.

Acil olarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki adam bugün hayatını kaybetti.

Kaldırıldığı 2. hastanenin başhekimi, Balasubramanyam'ın 'uykulu durumda' geldiğini ve akciğerle ilgili sorunlar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Dekan, Balasubramanyam'ın soğutucu ünitede kaç saat kaldığını ve ölüm nedeninin bununla ilişkili olup olmadığının bilinmediğini de ekledi.