Sırp gençler Türkiye’deki potansiyelin farkında

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in partisi SNS'den milletvekili seçilen ve yaptığı televizyon programlarıyla Balkan bölgesinin en fenomen genç film yapımcısı olan Lav Pajkiç, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini SABAH'a değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vucic'in siyasete yeni bir nefes vermek için genç isimlere yer verdiğini söyleyen Pajkiç, Sırp gençlerinin Türkiye'deki potansiyelin farkında olduğunu belirtti."Başkan Aleksandar Vucic'in iktidara gelmesiyle, Sırbistan dünyadaki itibarını yeniden inşa etmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye ile diplomatik ilişkilerin önemli ölçüde iyileşmesi şaşırtıcı değil. Bu nedenle Batı Balkanlar bölgesinin lideri olarak Sırbistan'ın Türkiye gibi önemli bir ülke ile mükemmel ilişkilere sahip olması son derece önemli" diyen Pajkiç, "Sırbistan'daki gençlerin yetkisiz bir temsilcisi olarak, gençlerin hükümetin her kademesinde giderek daha fazla temsil edildiğini ve ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Vucic'in döneminde gençlerin, en büyük siyasi kararları bile alma sürecine dahil olduklarını söyleyebilirim" dedi.Milletvekili Pajkiç, "Zor zamanlarda yakın arkadaşlıklar çelik arkadaşlığa dönüşür. Kovid-19 salgını sürecinde bizimle paylaştığınız yardımlar için sonsuz minnettarız. Aslında Sırp ve Türk halkının ekonominin yanı sıra ilişkilerimize desteğinin özünün tam olarak kültür olduğunu düşünüyorum" dedi.