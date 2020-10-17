DSÖ'den korkutan son dakika açıklaması! Avrupa’da o günler geri mi geliyor? Hastane koridorunda ölen corona virüs hastaları, maske krizi…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde artan Covid-19 vakalarının yakında birçok hastanenin kapasitesinin dolmasına neden olacağını açıkladı. Bu açıklama akıllara, salgının Avrupa'daki ilk dönemlerinde hastanede yer olmadığı için koridorlarda nefes alamayarak hayatını kaybeden hastaların olduğu görüntüleri akıllara getirdi.
DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında geçen hafta Avrupa'da bildirilen vaka sayısının Mart ayındaki ilk zirveye kıyasla neredeyse üç kat daha fazla olduğunu söyledi.
Geçen haftaki Covid-19 ölümleri hala Mart rakamlarının çok altında kalması umut verici olarak görülüyor ancak Tedros, "hastaneye yatışların arttığı ve birçok şehir birkaç hafta içinde yoğun bakım yatak kapasitesine ulaşacağı" uyarısında bulundu. Kuzey yarımküredeki grip mevsimi hastane yataklarına olan ihtiyacı artıracağından bu eğilim DSÖ'yü endişelendiriyor.
Tedros, her iki hastalıkla sosyal mesafe, temizlik, maske ve iyi havalandırılmış odalar gibi aynı stratejilerle mücadele edilebileceği için ülkelerin Covid-19 ve influenzaya ortak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi. Bazı ülkelerde tüm nüfusu kapsayacak kadar grip aşısı olmadığından, DSÖ önce sağlık çalışanlarına ve yaşlılara aşı yapılmasını tavsiye etti.
...