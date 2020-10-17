DSÖ'den korkutan son dakika açıklaması! Avrupa’da o günler geri mi geliyor? Hastane koridorunda ölen corona virüs hastaları, maske krizi…

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'den korkutan son dakika açıklaması! Avrupa’da o günler geri mi geliyor? Hastane koridorunda ölen corona virüs hastaları, maske krizi…

Dünya Sağlık Örgütü’nden, Avrupa’da çok ciddi artış gösteren corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Avrupa'daki hastanelerin yakında dolup taşma ihtimali olduğunu söyleyen kritik verileri paylaştı. Ayrıca, grip aşısı konusunda da açıklama yapan DSÖ Direktörü Tedros, kimlerin öncelikle aşı vurulması gerektiğini söyledi. İşte son dakika haberinden detaylar...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.10.2020 07:49 Son Güncelleme: 17.10.2020 07:49 ABONE OL
SON DAKİKA! DSÖ'den Avrupa açıklaması! Hastane koridorunda ölen corona virüs hastaları, maske krizi… Avrupa’da o günler geri mi geliyor?

Dünya Sağlık Örgütü () Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde artan Covid-19 vakalarının yakında birçok hastanenin kapasitesinin dolmasına neden olacağını açıkladı. Bu açıklama akıllara, salgının Avrupa'daki ilk dönemlerinde hastanede yer olmadığı için koridorlarda nefes alamayarak hayatını kaybeden hastaların olduğu görüntüleri akıllara getirdi.

SON DAKİKA! DSÖ'DEN KORKUTAN AVRUPA AÇIKLAMASI!

, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında geçen hafta Avrupa'da bildirilen vaka sayısının Mart ayındaki ilk zirveye kıyasla neredeyse üç kat daha fazla olduğunu söyledi.

SON DAKİKA! DSÖ'den Avrupa açıklaması! Hastane koridorunda ölen corona virüs hastaları, maske krizi… Avrupa’da o günler geri mi geliyor?

Geçen haftaki Covid-19 ölümleri hala Mart rakamlarının çok altında kalması umut verici olarak görülüyor ancak Tedros, "hastaneye yatışların arttığı ve birçok şehir birkaç hafta içinde yoğun bakım yatak kapasitesine ulaşacağı" uyarısında bulundu. Kuzey yarımküredeki grip mevsimi hastane yataklarına olan ihtiyacı artıracağından bu eğilim 'yü endişelendiriyor.

SON DAKİKA! DSÖ'den Avrupa açıklaması! Hastane koridorunda ölen corona virüs hastaları, maske krizi… Avrupa’da o günler geri mi geliyor?

Tedros, her iki hastalıkla sosyal mesafe, temizlik, maske ve iyi havalandırılmış odalar gibi aynı stratejilerle mücadele edilebileceği için ülkelerin Covid-19 ve influenzaya ortak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi. Bazı ülkelerde tüm nüfusu kapsayacak kadar grip aşısı olmadığından, önce sağlık çalışanlarına ve yaşlılara aşı yapılmasını tavsiye etti.

SON DAKİKA! DSÖ'den Avrupa açıklaması! Hastane koridorunda ölen corona virüs hastaları, maske krizi… Avrupa’da o günler geri mi geliyor?

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DSÖ'den korkutan son dakika açıklaması! Avrupa’da o günler geri mi geliyor? Hastane koridorunda ölen corona virüs hastaları, maske krizi…
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