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‘Umut’ denilen ilaç, ölümleri azaltmadı

AA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Dünya sağlık Örgütü (DSÖ), "Remdesivir" adlı antiviral ilaç, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ ritonavir bileşiminin, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını bildirdi. Açıklamada, ilaç denemelerinin, 30 ülkede bulunan toplam 405 hastanede 11 bin 266 hasta üzerinde yapıldığı ifade edildi. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavilerinde kullanılmasına ilişkin bir soruya "İlacın potansiyel kullanımı için umut sinyalleri var" yanıtını vermişti.
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‘Umut’ denilen ilaç, ölümleri azaltmadı
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