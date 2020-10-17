YPG’liler yüzlerce DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesinde terör örgütü YPG, yüzlerce DEAŞ militanını serbest bıraktı. İlk etapta 631 DEAŞ mahkumu bırakıldı. Sırada 253 kişinin daha olduğu ve bunların da kısa süre içinde bırakılacağı belirtiliyor. Bırakılan DEAŞ militanlarının ellerinin kana bulaşmadığı ve hiçbir terör faaliyetine karışmadıkları ileri sürüldü.Terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgelerde iki ayrı tutuklu kampı bulunuyor. Bu kamplarda ABD'nin bilgisi dahilinde yaklaşık 10 bin DEAŞ militanı mahkum var. Bu militanların 2 bininin yabancılar olduğu biliniyor. Avrupa ülkeleri ise kendi vatandaşları olan DEAŞ'lıları geri kabul etmiyor.