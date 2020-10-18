Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah sözler!

Ermenistan tarihinin en ağır ve travmatik günlerini yaşıyor. 30 yılı aşkın bir süredir Azerbaycan devletine ve halkına çeşitli dönemlerde taciz ateşlerinde bulunan ve Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ilgili küstah ifadeleri kullandı.

DAĞLIK KARABAĞ'IN ÖZERK ERMENİ TOPRAĞI OLARAK TANINMASINI TALEP ETTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Karabağ hiçbir zaman Azerbaycan'ın parçası olmadı ve Azerbaycan'ın toprak iddialarının uluslararası hukukta hiçbir temeli yoktur. Soykırımı önleyin ve Karabağ'ı tanıyın" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN'DAN İFTİRA

Paşinyan başka bir açıklamasında ise, "Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'a saldırmaya Ankara ikna etti" iftirasını attı ve Türkiye'nin cihatçıları Dağlık Karabağ'da savaştırdığı yalanına bir kez daha sarıldı. Paşinyan açıklamasında, Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak'ta olduğu gibi Güney Kafkasya'da da yayılmacı amaçları olduğunu öne sürerek, "Ateşkes görüşmeleri sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın çatışmaları durdurmasını istemediğini söyledi" iddiasında bulundu.



PAŞİNYAN'DAN PKK İTİRAFI: TÜRKİYE'Yİ BİZ ENGELLİYORUZ

Paşinyan bugün verdiği bir röportajda, ''Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi Kuzey Doğu ve Güney Doğu'da durduran son engel Ermenistan'dır.'' ifadeleriyle alay konusu oldu. Öte yandan bu açıklamanın Ermenistan'ın terör örgütü PKK ile kurduğu ciddi bağı ortaya koyduğu öne sürüldü.





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