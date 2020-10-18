Son Dakika: 17 yaşındaki kızın bir bacağı 134, diğeri 135 santim! Resmi olarak Guinness'e girdi

Guinness Rekorlar Kitabı'na ilginç bir rekorla giren Maci Currin, sık sık dünya gündemine geliyor. Sadece bir değil, iki farklı alanda bacakları ile rekor kıran 17 yaşındaki genci görenler şaşkına dönüyor. Guinness'e göre, sol bacağı 134 santimden uzun, sağ bacağı ise 134 santim boyunda.
YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Currin'in annesi, kızının küçük yaşta akranlarından daha uzun olduğunu fark ettiğini söylüyor.
Annesi videoda "Sanırım DNA'sında ona bu uzunluk ayrıcalığını veren bir tür gen var" dedi.
Currin 1.80 boyunda. İlginç olan ise, babası ve erkek kardeşinin de tam 1.80 boyunda olması! Genç kızın annesinin boyu ise 1.50…
Currin, Guinness'e yaptığı açıklamada "İkinci sınıfta, insanların benim hakkımda ne düşündüklerini umursamayı bıraktım be umursamayı bıraktığımda hiçbir şeyden etkilenmemeye başladım" dedi.
Currin, Guinness'e "Umarım uzun kadınlar boyunun bir hediye olduğunu görebilir. Uzun olduğun için utanmamalısın. Bu özelliğinle barışık olmalısın" dedi.