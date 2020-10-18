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Son Dakika: 17 yaşındaki kızın bir bacağı 134, diğeri 135 santim! Resmi olarak Guinness'e girdi

Son Dakika Haberi… Dünyanın en ilginç rekorlarından biri Texas’ta kaydedildi. adında 17 yaşındaki kız, tamamen bacaklardan oluşmuyor. Ancak toplam boyunun yüzde 60'ını bacakları oluşturuyor! Texas, Cedar Park'ta yaşayan kız iki Guinness Dünya Rekoru kırdı: Biri en uzun bacaklara sahip kadın, diğeri ise en uzun bacaklı genç. İşte, bu rekortmen kızdan dikkat çeken bilgiler ve ilginç fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 18.10.2020 11:51 Son Güncelleme: 18.10.2020 11:51 ABONE OL
Son Dakika: 17 yaşındaki kızın bir bacağı 134, diğeri 135 santim! Resmi olarak Guiness'e girdi

Guinness Rekorlar Kitabı'na ilginç bir rekorla giren , sık sık dünya gündemine geliyor. Sadece bir değil, iki farklı alanda bacakları ile rekor kıran 17 yaşındaki genci görenler şaşkına dönüyor. Guinness'e göre, sol bacağı 134 santimden uzun, sağ bacağı ise 134 santim boyunda.

YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Currin'in annesi, kızının küçük yaşta akranlarından daha uzun olduğunu fark ettiğini söylüyor.

Son Dakika: 17 yaşındaki kızın bir bacağı 134, diğeri 135 santim! Resmi olarak Guiness'e girdi

Annesi videoda "Sanırım DNA'sında ona bu uzunluk ayrıcalığını veren bir tür gen var" dedi.

Currin 1.80 boyunda. İlginç olan ise, babası ve erkek kardeşinin de tam 1.80 boyunda olması! Genç kızın annesinin boyu ise 1.50…

Son Dakika: 17 yaşındaki kızın bir bacağı 134, diğeri 135 santim! Resmi olarak Guiness'e girdi

Currin, Guinness'e yaptığı açıklamada "İkinci sınıfta, insanların benim hakkımda ne düşündüklerini umursamayı bıraktım be umursamayı bıraktığımda hiçbir şeyden etkilenmemeye başladım" dedi.

Son Dakika: 17 yaşındaki kızın bir bacağı 134, diğeri 135 santim! Resmi olarak Guiness'e girdi

Currin şimdi başkalarına boyları ile barışık olmaları için sosyal medyasını kullanıyor. 'ta 1.7 milyon, 'da ise 50.000 takipçi ile düzenli olarak özgüven ve vücut imajı hakkında yazılar yayınlıyor. TikTok'taki videoları, video başına milyonlarca izleyiciye ulaşıyor.

Son Dakika: 17 yaşındaki kızın bir bacağı 134, diğeri 135 santim! Resmi olarak Guiness'e girdi

Currin, Guinness'e "Umarım uzun kadınlar boyunun bir hediye olduğunu görebilir. Uzun olduğun için utanmamalısın. Bu özelliğinle barışık olmalısın" dedi.

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Son Dakika: 17 yaşındaki kızın bir bacağı 134, diğeri 135 santim! Resmi olarak Guinness'e girdi
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