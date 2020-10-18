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: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre atarak öldürdü

haberleri... Irak'ta yaşanan kan donduran olay, ülkeyi ayağa kaldırdı. Başkent Bağdat'ta eşinden boşanan kadın, 2 çocuğunu gözünü bile kırpmadan Dicle Nehri'ne fırlattı. O anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bölgeye gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kadının ifadesi ise tüyler ürpertti. İşte, son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 23:13 Son Güncelleme: 18.10.2020 23:14 ABONE OL
SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre atarak öldürdü

Ajanslar tarafından olarak duyurulan olay, Irak'ı ayağa kaldırdı. Bağdat'ta eşinden boşanan kadın, 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne fırlattı. Edinilen son dakika bilgisine göre, olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri anneyi gözaltına alırken, 1 ve 3 yaşlarındaki çocukları nehirden kurtarmak için seferber oldu.

SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre atarak öldürdü

Bütün çabalara rağmen nehirde boğulan talihsiz iki çocuğun cesedine ulaşıldı. Gözaltına alınan anne, ifadesinde 3 ay önce boşandığını ve çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini söyledi. Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadın, "Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım" dedi.

SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre atarak öldürdü

Kadının güvenlik kameralarına yansıyan çocuklarını nehre atarken görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler ülkede tepki uyandırdı.

Bağdat'ta şoke eden görüntü! 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne böyle attı! | Video

SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre atarak öldürdü

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SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre atarak öldürdü
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