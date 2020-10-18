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Son dakika haberi | Ateşkesi ikinci kez ihlal eden 'a büyük şok! Su-25 uçağı düşürüldü

Dün ilan edilen insani ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. 'ndan yapılan son dakika açıklamada; Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağının düşürüldüğü bildirildi. İşte son dakika haberin detayları ve Azerbaycan-Ermenistan geriliminde son durum...

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 12:44 Son Güncelleme: 18.10.2020 13:04 ABONE OL
Son dakika haberi | Ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan'a büyük şok! Su-25 uçağı düşürüldü

Son dakika haberi: yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürüldüğü bildirildi..

Son dakika haberi | Ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan'a büyük şok! Su-25 uçağı düşürüldü

İMHA EDİLDİ

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.

Azerbaycan Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını düşürdü | Video

Son dakika haberi | Ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan'a büyük şok! Su-25 uçağı düşürüldü

ERMENİ SİLAHLI KUVVETLERİ GERİ ÇEKİLDİ

yaptığı açıklamada, Azerbaycan Ordusu'nun Fuzuli istikametindeki başarılı askeri operasyonları sırasında silahlı kuvvetlerinin geri çekildiği ifade edildi. Ermenistan birliklerinin geride bıraktığı askeri komuta merkezi ve mühimmat, Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildi.

İHLALİ

Ermenistan ordusunun insani amaçlı geçici ateşkese uymadığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin, Cebrail kentinin çevresindeki bölgelere ve Araz nehri boyunca kurtarılmış köylere top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi.

Son dakika haberi | Ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan'a büyük şok! Su-25 uçağı düşürüldü

GEREKEN YANIT VERİLDİ

askerleri arasında can kaybı olmadığı, güçlerine gereken yanıtın verildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ilgili faaliyetini sürdürdüğü aktarıldı.

Bakanlığın bir başka açıklamasında da dün yürürlüğe girene kadar, Ermenistan ordusuna ait 2 S-300 uçaksavar sisteminin füze atış istasyonu, 5 T-72 tank, 3 Grad füze sistemi, 2 Smerç roketatar sistemi,1 D-20 obüs, 1 KS-19 uçaksavar topu ve mühimmat taşıyan 6 aracın imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

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Son dakika haberi | Ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan'a büyük şok! Su-25 uçağı düşürüldü
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