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SON DAKİKA: Kabe'den duygulandıran görüntüler! 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı

'dan son dakika görüntüleri ajanslara ulaştı. Korona virüs nedeniyle cemaatle ibadete kapalı olan müslüman aleminin kutsal mekanı Kabe'de aylar sonra namaz kılındı. O görüntüler dünyaya servis edildi. Kabe'nin de içinde bulunduğu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından yeniden cemaatle namaz kılındı. İşte bu son dakika haberinin görüntüleri ve ayrıntılar...

AA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 14:13 Son Güncelleme: 18.10.2020 14:29 ABONE OL
SON DAKİKA: Kabe'den duygulandıran görüntüler! 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı

Dünyaya kabus gibi çöken korona virüs nedeniyle aylardır müslüman aleminin kutsal mekanı Mescid-i Haram'da namaz kılınamıyordu. Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberine göre, ülkede yaşayanların, Mescid-i Haram'da namaz kılmasına izin verildi.

Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığının Twitter hesabından da, Mescid-i Haram'da sabah namazı kılan cemaatin fotoğrafları paylaşıldı.

4 EKİM'DE UMRE ZİYARETİ BAŞLAMIŞTI

Suudi Arabistan'da 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretleri başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

YURT DIŞINDAN AHCI ADAYI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

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SON DAKİKA: Kabe'den duygulandıran görüntüler! 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı
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