Vakalar 40 milyona dayandı

Salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 39 milyon 593 bini geçti. 29 milyon 661 bin 167 kişi iyileşti.
Dünya Sağlık Örgütü:
Avrupa'da vakalar mart ayındaki zirvenin üç katına ulaştı.
Fransa:
Dünden itibaren 21.00 - 06.00 arası sokağa çıkma yasağı başladı.
Rusya:
Ölümler 24 bini geçti.
ABD:
Vakalar 8 milyonu aştı.
İtalya:
İlk kez bir günde 10 binden fazla vaka kayıtlara geçti.
Hindistan:
837 kişi öldü.
Afrika:
Vaka sayısı 1 milyon 630 bini aştı.
KKTC:
5. ölüm yaşandı.
Çin:
Yurt dışı kaynaklı 13 yeni vaka tespit edildi.
İran:
Toplam ölümler 30 bini geçti.
Belçika:
Ülke genelindeki vakalar 200 bini aştı.