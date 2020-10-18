Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Vakalar 40 milyona dayandı

Vakalar 40 milyona dayandı

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Vakalar 40 milyona dayandı
Salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 39 milyon 593 bini geçti. 29 milyon 661 bin 167 kişi iyileşti.
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'da vakalar mart ayındaki zirvenin üç katına ulaştı.
Fransa: Dünden itibaren 21.00 - 06.00 arası sokağa çıkma yasağı başladı.
Rusya: Ölümler 24 bini geçti.
ABD: Vakalar 8 milyonu aştı.
İtalya: İlk kez bir günde 10 binden fazla vaka kayıtlara geçti.
Hindistan: 837 kişi öldü.
Afrika: Vaka sayısı 1 milyon 630 bini aştı.
KKTC: 5. ölüm yaşandı.
Çin: Yurt dışı kaynaklı 13 yeni vaka tespit edildi.
İran: Toplam ölümler 30 bini geçti.
Belçika: Ülke genelindeki vakalar 200 bini aştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakalar 40 milyona dayandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA