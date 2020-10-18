Vakalar 40 milyona dayandı

Salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 39 milyon 593 bini geçti. 29 milyon 661 bin 167 kişi iyileşti.Avrupa'da vakalar mart ayındaki zirvenin üç katına ulaştı.Dünden itibaren 21.00 - 06.00 arası sokağa çıkma yasağı başladı.Ölümler 24 bini geçti.Vakalar 8 milyonu aştı.İlk kez bir günde 10 binden fazla vaka kayıtlara geçti.837 kişi öldü.Vaka sayısı 1 milyon 630 bini aştı.5. ölüm yaşandı.Yurt dışı kaynaklı 13 yeni vaka tespit edildi.Toplam ölümler 30 bini geçti.Ülke genelindeki vakalar 200 bini aştı.