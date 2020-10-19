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Başkanı Trump'tan kararı

Başkanı , 'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu yapıldığında Sudan'ı "" listesinden çıkaracağını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 21:37 Son Güncelleme: 19.10.2020 21:40 ABONE OL
ABD Başkanı Trump'tan Sudan kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Sudan ile ilgili kararını açıkladı.

"LİSTEDEN ÇIKARACAĞIM"

Trump yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı. Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.

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ABD Başkanı Trump'tan Sudan kararı
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