ABD'de deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika... ABD'nin Alaska açıklarında TSİ saat 23.54'te 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Yerin 40 kilometre altında meydana gelen şiddetli depremin birçok yerden de hissedildiği belirtildi.

(Tsunami tehlikesi olan yerler kırmızı ile işaretlenmiş)

7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK YERDEN HİSSEDİLDİ

CNN International'da yer alan habere göre, deprem Alaska'nın güneyinde meydana geldi. Bölgede yaşayanların depremi şiddetli bir şekilde hissettiği belirtildi.

(Depremin merkez üssü kırmızı ile işaretlenmiş)

İKİ ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

7.4 şiddetindeki depremin ardından Alaska'nın güneyinde iki adet artçı sarsıntı daha meydana geldi. Yetkililer, ilk sarsıntının 5.9, ikinci sarsıntının ise 5.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

'YIKICI TSUNAMİLERE' NEDEN OLMAYACAĞI BELİRTİLİYOR

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), büyüklüğü 6.5 ile 7.5 arasında olan depremlerin 'yıkıcı tsunamilere' neden olmayacağını belirtiyor.

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