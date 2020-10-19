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'de konut piyasası endeksi ekimde rekor kırdı

'de ekim ayına ilişkin konut piyasası endeksi belli oldu. Endeks, ekim ayında bir önceki aya göre 2 puanlık bir artış yaşadı. Böylece 85 değerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

AA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:54 ABONE OL
ABD'de konut piyasası endeksi ekimde rekor kırdı

ABD'de ekim ayına ait konut piyasası endeksi verileri belli oldu. Endeks ekimde bir önceki aya göre 2 puan artarak 85 değerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği (NAHB), ekim ayına ilişkin konut piyasası endeksini açıkladı.

2 PUANLIK ARTIŞ

Buna göre, konut piyasası endeksi, ekimde önceki aya kıyasla 2 puanlık artışla 85 değerine yükseldi. Düşük konut kredisi (mortgage) oranlarının konut talebini artırmasıyla rekor seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, eylüldeki seviyesinin koruması yönündeydi.

NEGATİF GÖRÜNÜME İŞARET EDİYOR

Konut piyasası endeksi, eylülde bir önceki aya göre 5 puan artarak 83 değerine çıkmış ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Konut piyasası endeksinin 50'nin üzerinde değer alması konut satışlarındaki pozitif görünüme, 50'nin altında değer alması ise negatif görünüme işaret ediyor.

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ABD'de konut piyasası endeksi ekimde rekor kırdı
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