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'den son dakika görüntüleri! Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

Seçimlere sayılı günler kala Amerika Birleşik Devletleri'nden son dakika görüntüleri! Başkanı , 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:27 Son Güncelleme: 19.10.2020 17:40 ABONE OL
ABD'den son dakika görüntüleri! Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem Başkanlık sçeimlerine kilitlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" ifadesini kullandı.

160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

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ABD'den son dakika görüntüleri! Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı
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