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En başta duyurmuştu! Şimdi de ünlü bilim insanı açıkladı! 40 bin km hızla yaklaşıyor

, ESA ve diğer kurumlar gezegenimizi tehdit eden gök cisimlerine karşı birlikte çalışıyor ve herhangi bir gelişme tespit ettiklerinde de bunu duyuruyorlar. Uzaydan gelebilecek bir tehlike, 'daki yaşamı sona erdirebilir. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA daha önce 2018 VP1 isimli bir asteroidin gezegenimize yaklaşmakta olduğunu duyurmuştu. Ünlü bilim insanı da bu asteroid hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tyson, meteorun Dünya'ya çarpacağını belirtti. İşte Tyson'ın açıklaması ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:58 Son Güncelleme: 19.10.2020 17:01 ABONE OL
En başta NASA duyurmuştu! Şimdi de ünlü bilim insanı Neil DeGrasse Tyson açıkladı! 40 bin km hızla yaklaşıyor

Belirli dönemlerde ortaya çıkan ''ya meteor çarpacak' iddialarının göbeğinde bu kez ünlü Astrofizikçi yer aldı. Yaklaşık 15 milyon takipçili sosyal medya hesabından Dünya'ya meteor çarpacağını ve yaklaşma hızının 40 bin kilometre olduğunu duyurmasının ardından pek çok kullanıcı, konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştirmeye başladı.

En başta NASA duyurmuştu! Şimdi de ünlü bilim insanı Neil DeGrasse Tyson açıkladı! 40 bin km hızla yaklaşıyor

Meteor boyutunun ortalama bir buzdolabı kadar olduğunu söyleyen Tyson, meteorun 2 Kasım 2020 tarihinde 'ya temas edebileceğini ifade etti. Tyson, meteor boyutunun Dünya'ya zarar verecek kadar büyük olmadığını da ekleyerek yüreklere su serpti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2018 VP1'in 2020'de 'Dünya'ya çarpma olasılığı en yüksek asteroid' olduğu bilgisini paylaşmıştı. ise bu meteorun Dünya'ya çarpma şansının yüzde birden daha az olarak hesapladığını söylemişti.

En başta NASA duyurmuştu! Şimdi de ünlü bilim insanı Neil DeGrasse Tyson açıkladı! 40 bin km hızla yaklaşıyor

NEIL DEGRASSE TYSON KİMDİR?

62 yaşındaki , "Amerika'nın en tanınmış bilim adamı ve astrofizikçisi" olarak anılıyor.

New York'ta doğmuştur. İlk eğitimi yıllarında güreş ile ilgilenmiş ve okulun fizik dergisi yöneticiliğini yapmıştır. Genç yaşlarda astronomi ile ilgilenmeye başlamıştır. Astronom Carl Sagan tarafından Cornell Üniversitesi'ne alınmaya çalışılsa da Harvard'ı tercih etmiştir.

En başta NASA duyurmuştu! Şimdi de ünlü bilim insanı Neil DeGrasse Tyson açıkladı! 40 bin km hızla yaklaşıyor

Burada fizik bölümünden mezun olmuş ve lisans üstü eğitim amacı ile Texas Üniversitesi'ne geçmiştir. Burada da güreş ve dans ile ilgilenmiş ve 1985 yılında üniversite takımı ile beraber latin salon dansları dalında ulusal yarışmada altın madalya almıştır. 1988 yılında Columbia Üniversitesi'ne geçerek astrofizik dalında çalışmıştır.

(Hürriyet)

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En başta NASA duyurmuştu! Şimdi de ünlü bilim insanı Neil DeGrasse Tyson açıkladı! 40 bin km hızla yaklaşıyor
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