En başta NASA duyurmuştu! Şimdi de ünlü bilim insanı Neil DeGrasse Tyson açıkladı! 40 bin km hızla yaklaşıyor

Belirli dönemlerde ortaya çıkan 'Dünya'ya meteor çarpacak' iddialarının göbeğinde bu kez ünlü Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson yer aldı. Yaklaşık 15 milyon takipçili sosyal medya hesabından Dünya'ya meteor çarpacağını ve yaklaşma hızının 40 bin kilometre olduğunu duyurmasının ardından pek çok kullanıcı, konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştirmeye başladı.
Meteor boyutunun ortalama bir buzdolabı kadar olduğunu söyleyen Tyson, meteorun 2 Kasım 2020 tarihinde Dünya'ya temas edebileceğini ifade etti. Tyson, meteor boyutunun Dünya'ya zarar verecek kadar büyük olmadığını da ekleyerek yüreklere su serpti.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2018 VP1'in 2020'de 'Dünya'ya çarpma olasılığı en yüksek asteroid' olduğu bilgisini paylaşmıştı. NASA ise bu meteorun Dünya'ya çarpma şansının yüzde birden daha az olarak hesapladığını söylemişti.
NEIL DEGRASSE TYSON KİMDİR?
62 yaşındaki Neil deGrasse Tyson, "Amerika'nın en tanınmış bilim adamı ve astrofizikçisi" olarak anılıyor.
New York'ta doğmuştur. İlk eğitimi yıllarında güreş ile ilgilenmiş ve okulun fizik dergisi yöneticiliğini yapmıştır. Genç yaşlarda astronomi ile ilgilenmeye başlamıştır. Astronom Carl Sagan tarafından Cornell Üniversitesi'ne alınmaya çalışılsa da Harvard'ı tercih etmiştir.
Burada fizik bölümünden mezun olmuş ve lisans üstü eğitim amacı ile Texas Üniversitesi'ne geçmiştir. Burada da güreş ve dans ile ilgilenmiş ve 1985 yılında üniversite takımı ile beraber latin salon dansları dalında ulusal yarışmada altın madalya almıştır. 1988 yılında Columbia Üniversitesi'ne geçerek astrofizik dalında çalışmıştır.
(Hürriyet)