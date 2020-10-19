En başta NASA duyurmuştu! Şimdi de ünlü bilim insanı Neil DeGrasse Tyson açıkladı! 40 bin km hızla yaklaşıyor

Meteor boyutunun ortalama bir buzdolabı kadar olduğunu söyleyen Tyson, meteorun 2 Kasım 2020 tarihinde Dünya'ya temas edebileceğini ifade etti. Tyson, meteor boyutunun Dünya'ya zarar verecek kadar büyük olmadığını da ekleyerek yüreklere su serpti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2018 VP1'in 2020'de 'Dünya'ya çarpma olasılığı en yüksek asteroid' olduğu bilgisini paylaşmıştı. NASA ise bu meteorun Dünya'ya çarpma şansının yüzde birden daha az olarak hesapladığını söylemişti.