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Ezher’den işgaline kınama

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Ezher’den İsrail işgaline kınama
Mısır'daki el-Ezher Kurumu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim bölgeleri kurma kararını şiddetle kınadı. Ezher'den yapılan açıklamada, İsrail'in aldığı kararın işgal altındaki Filistin topraklarına karşı açık bir ihlal ve Filistinlilerin duygularının kışkırtılması olduğu bildirildi. Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in sömürgeci davranışlarına son verilmesi için tüm icraatların yerine getirilmesi talep edildi. İsrail, geçen hafta Batı Şeria'da 4 bin 984 yeni Yahudi yerleşimi kurma kararını onaylamıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.
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Ezher’den İsrail işgaline kınama
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