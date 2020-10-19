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Cumhurbaşkanı ’un eşi karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Emmanuel ’un eşi , geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle kendini 7 günlük karantinaya aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 20:23 Son Güncelleme: 19.10.2020 20:23 ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilen bir kişiyle temas etmesi nedeniyle kendisini 7 günlük karantinaya aldı. Herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Macron'un sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi.
Macron'un karantinada olması nedeniyle Çarşamba akşamı Paris Sorbonne Üniversitesi'nin avlusunda yapılması planlanan terör mağduru öğretmenin anma törenine katılmayacağı bildirildi.
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı
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