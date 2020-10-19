Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa’da son 24 saatte 13 bin 243 yeni vaka

’da son 24 saatte 13 bin 243 yeni vaka

Avrupa'da ikinci dalgası yaşanmaya başladı. Özellikle 'da artan vaka sayıları tedirginlik yarattı. Ülkede son 24 saatte 13 bin 243 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Bu rakamlarla birlikte ülkede toplam vaka sayısı 910 bin 277’ye ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 22:10 ABONE OL
Fransa’da son 24 saatte 13 bin 243 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 910 bin 277'ye ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor.

TOPLAM VAKA SAYISI 910 BİN'E ULAŞTI

Ülkede son 24 saatte 13 bin 243 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 910 bin 277'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 105 bin 935 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 623 olduğu aktarıldı.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Mkhize, Kovid-19'a yakalandı Susuz Şelalesi’nde korona virüs sessizliği

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’da son 24 saatte 13 bin 243 yeni vaka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA