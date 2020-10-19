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İngiliz medyası, liderinin 'da imparatoru olduğunu ortaya çıkardı

İngiliz medyasının önde gelen yayın kuruluşlarından , () devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’ın 'deki servetini kamuoyuyla paylaştı. Devlet Başkanı'nın 5.5 milyar pound, yani 56 milyar lira değerindeki imparatorluğunu ortaya çıkardı. El Nehyan'ın 'da 170 mülkü bulunduğu belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 18:24 Son Güncelleme: 19.10.2020 18:35 ABONE OL
İngiliz medyası, BAE liderinin Londra'da emlak imparatoru olduğunu ortaya çıkardı

İngiliz The Guardian'ın son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan ile ilgili yaptığı haber, gündeme bomba gibi düştü. İngiliz medyasında yer alan haberde, Devlet Başkanı'nın İngiltere'de emlak imparatorluğu kurduğu ortaya çıktı.

56 MİLYAR LİRALIK İMPARATORLUK

İngiliz yayın organı The Guardian tarafından sızdırılan belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'ın Londra'da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı.

LONDRA'DA 170 MÜLK

Belgelerde, Londra'da BAE liderine ait 170 mülkün bulunduğu, el-Nehyan'ın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor.

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İngiliz medyası, BAE liderinin Londra'da emlak imparatoru olduğunu ortaya çıkardı
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