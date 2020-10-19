İsrail televizyonundan yeni iddia

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda bugün ABD Başkanı Trump ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

SUDAN 'TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER' LİSTESİNDEN ÇIKARILACAK

Kanalda yer alan haberde, Trump'ın bugün atacağı "tweet" ile Sudan'ı "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıklayacağı ileri sürüldü.

BU ADIM İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNE ÖN AYAK OLACAK

Haberde, bu adımın İsrail ile Sudan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ön ayak olacağı ifade edildi. İsrail basınında önceki günlerde çıkan haberlerde, Sudan'ın Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Hartum'u "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkarmayı önerdiği yazılmıştı.

SONUÇ ALAMAMIŞTI

Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.

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