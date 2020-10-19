Kabe’de 7 ay sonra cemaatle ilk namaz

Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından yeniden cemaatle namaz kılındı. Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberine göre, ülkede yaşayanların, Mescid-i Haram'da namaz kılmasına izin verildi. Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığının Twitter hesabından da, Mescid-i Haram'da sabah namazı kılan cemaatin fotoğrafları paylaşıldı. Öte yandan pandemide dünya genelinde vaka sayısı 40 milyon 6 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 115 bini, iyileşenlerin sayısı ise 29 milyon 793 bini aştı.Başbakan Merkel, salgının "ciddi bir aşamasında" olunduğunu belirterek, aile üyeleri dışındaki kişilerle teması azaltma uyarısında bulundu.Artan vakalar nedeniyle Paris dahil 8 büyükşehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. 4 hafta boyunca 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağına uyulması için, belediye güvenlik görevlilerinin yanı sıra hükümet 12 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Ülkede önceki gün açıklanan 32 bin 427 yeni vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 90 kişinin daha ölümüyle can kaybı 33 bin 392'ye yükseldi.10 eyalet, cuma günü bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Vaka sayısı ülke genelinde de temmuzdan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Son 24 saatte 1033 kişi hayatını kaybetti.Vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Son 24 saatte Brezilya'da 461, Arjantin'de 384, Meksika'da 355, Kolombiya'da 187 ve Peru'da 54 kişi yaşamını yitirdi.Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 399 bini aştı.