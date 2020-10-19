KKTC’de zafer Ersin Tatar’ın

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu dün yapıldı. 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanı seçimi için sandığa giden Kıbrıs Türk halkı için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'de tamamlandı. Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar, oyların yüzde 51.74'ünü alarak zafere ulaştı. Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48.26 oy aldı. Böylece KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen 60 yaşındaki Ersin Tatar, 5 yıl görev yapacak. Seçim sonuçlarını yazılı açıklama ile değerlendiren Tatar, "Bu sınavda son sözü halkımız söyledi, notunu verdi ve 'yeni bir geleceğe' bizimle birlikte yürümek istediğini ortaya koydu. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi" dedi. Tatar, şunları kaydetti: "Türkiye ile ilişkilerimizin daha da ileri taşınmasına, Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına, ekonomik anlamda daha ileri gitmemiz için Türkiye'nin bize desteğinin var olandan iler noktaya taşınmasına, KKTC'nin dünyadaki yerini alması için Türkiye'nin ağırlığını ortaya koymasına özel bir önem vereceğim. Kıbrıs Rum Halkı'na barış elini, dostluk elini bu geceden uzatıyorum.""Masaya oturmaya, Kıbrıs konusunu gerçeklere dayalı olarak bir sonuca bağlamaya hazırım" diyen Tatar, "Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasının bölgemize, dünyaya örnek olacağına, her iki halka ve devlete büyük yarar sağlayacağına inanıyorum. Kıbrıs konusunun sonuca bağlanması ile birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişeceğine yürekten inanıyorum. Eğer Rum-Yunan dostlarımız bölgemizdeki, stratejik, ekonomik ve sosyal dengeleri geleceği göz önünde tutarak doğru okurlarsa ben masaya oturup bir anlaşamaya varmamızın zor olmayacağına inanıyorum. Yok öyle yapmayacaklar, uzlaşmaz tavırlarını sürdüreceklerse bilsinler ki, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Gereken adımları atacak, halkımızın haklarını soruna kadar koruyacağız. Buradan, bu anlamlı gecede Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne sesleniyorum: Adil olunuz" diye konuştu.KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş aynı ismi taşıyan torunu Rauf Denktaş da sonuçları "KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Dedem Rauf Denktaş hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi. Bundan sonra Kıbrıs halkına düşen kutuplaşma değil ana vatan Türkiye ile birlikte tek vücut halinde hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin haklarını savunmaktır. Ersin Tatar'ın kucaklayıcı tavrı Anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs'ın haklarında önemli rol oynamaktadır" dedi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti. Erdoğan, Twitter paylaşımında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir" dedi. Tatar'ı tebrik eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop da "Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise şunları kaydetti: "KKTC'de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız" dedi.