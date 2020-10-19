Lübnan’da sokaklar yine ısındı

Lübnanlılar, 17 Ekim 2019'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi partilerin gitmesi talebiyle ülkenin dört bir yanında aylarca devam eden protestoların birinci yıl dönümü dolayısıyla birçok kentte gösteri ve yürüyüş düzenledi. Dün öğle saatlerinden itibaren Beyrut şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerindeki Lübnan bayraklarıyla Bankalar Cemiyeti'ne, oradan da Merkez Bankası'na yürüdü. Trablusşam başta olmak üzere diğer bölgelerde de gündüz saatlerinde gösteriler düzenleyen kalabalıklar, mevcut siyasi güçlere yönelik tepki göstererek, "devrim" taleplerini sürdüreceklerin dillendirdi.Eylemciler, uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi grupların yanında, ülkedeki ekonomik krizden sorumlu tuttukları Merkez Bankası'nın binasını taşladı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu buradan ayrılan göstericiler, yürüyüşlerini Beyrut Limanı'nda tamamladı. Ordu ve emniyetin yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyen eylemciler, yürüyüş ve gösteriler boyunca "geri dönüş olmayacak" ve "özgür devrimciler yürüyüşlerini tamamlayacak" şeklinde sloganlar attı. Beyrut Limanı'ndan Şehitler Meydanı'na ve Meclis binasına yürümek isteyen göstericiler ise güvenlik güçleri tarafından engellendi.Beyrut Limanı'nın önünde toplanan ve sayıları yaklaşık 2 bini bulan göstericiler, burada uzun süre siyasi gruplar aleyhinde atıkları sloganlar eşliğinde devrim marşları çaldı. Göstericiler daha sonra, limandaki korkunç patlamada yaşamını yitirenler için meşaleler yaktı.