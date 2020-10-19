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Son dakika: ordusu 13 köyü daha 'ın işgalinden kurtardı

Son dakika haberi... İşgalci ' bir darbe daha! Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermenistan cephede büyük kayıplar vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 07:26 Son Güncelleme: 19.10.2020 07:49 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı bozguna uğratmaya devam ediyor. Anadolu Ajansının duyurduğu son dakika gelişmesine göre bölgede Ermenistan bir darbe daha yedi. Topraklarını kurtarmak için dört koldan ilerleyen Azerbaycan ordusu13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

İLHAM ALİYEV DUYURDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun gereken yanıtı vererek birkaç yerleşim birimini işgalden kurtardığını kaydetti.

Aliyev, paylaşımında "Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır." bilgisini verdi.

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Son dakika: Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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