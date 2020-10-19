Son Dakika: Corona virüsü hafıza kaybına yol açabiliyor! Olağandışı corona virüsü belirtileri...

Corona virüs belirtileri ile iglili her yeni çalışmada farklı belirtiler ortaya çıkıyor. Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde önleyici tıp ve bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Dr. William Schaffner corona virüsü belirtileri ile ilgili açıklama yaparak, "İnsanları nasıl hasta ettiği hakkında artık daha fazla şey biliyoruz" dedi.

Ateş, öksürük ve nefes darlığı hala Covid-19'a sahip olabileceğinizin temel işaretleridir, ancak uzmanlar artık enfeksiyona işaret eden başka belirtiler olduğunu söylüyor. Bazıları tipik bir soğuk algınlığı gibidir; diğerleri grip belirtilerine benzer ve birkaçı oldukça olağandışı belirtilerdir.