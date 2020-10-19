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Son dakika haberi: ile ilgili şoke eden araştırma! Gripten 6 kat daha uzun yaşıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili 'da yapılan bir araştırma çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmada corona virüsün insan cildinde ne kadar yaşadığı mercek altına alındı. Ölen kişilerden alınan cilt dokularına eşit sayıda covid-19 ve influenza A virüsü uygulayan ekip şoke eden sonucu gözler önüne serdi. Coronavirüs o yüzeyde 9 saat boyunca yaşayabiliyor. İşte son dakika haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:08 Son Güncelleme: 19.10.2020 17:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili şoke eden araştırma! Gripten 6 kat daha uzun yaşıyor

Son dakika haberi: 'daki Kyoto Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının yaptığı çalışma, korona virüsün grip virüsünden yaklaşık 6 kat daha uzun olarak 9 saat boyunca insan cildinde yaşayabildiğini ortaya koydu. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili şoke eden araştırma! Gripten 6 kat daha uzun yaşıyor

GRİPTEN 6 KAT DAHA UZUN SÜRE

'nın Kyoto Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Covid-19'un insan cildinde ne kadar süreyle hayatta kalabildiğini mercek altına aldı. Ölen kişilerden alınan cilt dokularına 100 bin korona virüs ile aynı sayıda influenza A virüsü uygulayan ekip, grip virüsünün yaklaşık 1 saat 50 dakika, korona virüsün ise yaklaşık 9 saat bulaşıcı olarak kalabildiğini belirledi.

Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili şoke eden araştırma! Gripten 6 kat daha uzun yaşıyor

"DEZENFEKTAN İŞE YARIYOR"

Araştırmacılar gribe göre yaklaşık 6 kat daha uzun süre insan vücudunda kaldığı belirlenen korona virüsün alkol içerikli dezenfektanlar karşısındaki direncini de inceledi. Üzerinde virüs bulunan deri örneklerine 15 saniye boyunca yüzde 80 konsantrasyona sahip etanol uygulayan ekip, sterilizasyon işleminin ardından numunelerde neredeyse hiçbir virüse rastlanmadığını sonucuna ulaştı.

Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili şoke eden araştırma! Gripten 6 kat daha uzun yaşıyor

Uzmanlar, yaptıkları deneyin eller ve parmaklar için dezenfektan kullanımının virüsün yayılmasını önlemede etkili olduğunu doğruladığını hatırlattı.

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Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili şoke eden araştırma! Gripten 6 kat daha uzun yaşıyor
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