Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili şoke eden araştırma! Gripten 6 kat daha uzun yaşıyor

GRİPTEN 6 KAT DAHA UZUN SÜRE

Japonya'nın Kyoto Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Covid-19'un insan cildinde ne kadar süreyle hayatta kalabildiğini mercek altına aldı. Ölen kişilerden alınan cilt dokularına 100 bin korona virüs ile aynı sayıda influenza A virüsü uygulayan ekip, grip virüsünün yaklaşık 1 saat 50 dakika, korona virüsün ise yaklaşık 9 saat bulaşıcı olarak kalabildiğini belirledi.