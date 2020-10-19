SON DAKİKA HABER: DSÖ yeniden alarma geçti; yeni bir salgın başlangıcı olabilir! İnsanlara da bulaşabiliyor...

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, Çin'den gelen son dakika haberi dünyayı alarma geçirdi. ABD'li araştırmacılar, hayvanlardan insanlara geçen farklı bir virüsün neden olabileceği potansiyel yeni bir salgın konusunda uyarı yaptı. Yarasalardan domuzlara geçen "SADS-CoV" adlı virüsün hava yoluyla insan solunum organlarında, karaciğerlerde ve bağırsaklarda çoğalabildiği belirtildi.

DÜNYA ALARMDA! ÇİN'DE BULUNAN ALFAKORONAVİRÜS İNSANLARA GEÇİYOR

Bilim insanları 2016 yılından beri Çin'de domuzları enfekte eden ve hayvanlarda şiddetli ishal ve kusmaya neden olan bir koronavirüs türünün insanlara bulaşabileceğini kanıtladıklarını açıkladı.

Yarasalardan domuzlara geçen "SADS-CoV" adlı virüsün hava yoluyla insan solunum organlarında, karaciğerlerde ve bağırsaklarda çoğalabildiği belirtildi.