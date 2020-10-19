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Haberi | Havacılık devi kararı duyurdu: Yıllarca sürebilir!

Corona virüsü salgını birçok sektörde olduğu gibi, havacılık sektörünü de olumsuz etkiliyor. Çok sayıda hava yolu şirketi personellerini süresiz ve ücretsiz izne çıkarırken, kimi hava yolu şirketi de personel maaşlarını düşürüyor. Yaşanan bu süreçten uçaklar da nasibini aldı. , Airbus A380'leri en azından önümüzdeki iki yıl boyunca kullanmayı beklemiyor!

REUTERS
Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:26 Son Güncelleme: 19.10.2020 17:24 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Havacılık devi kararı duyurdu: Yıllarca sürebilir!

Havayolları, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce A380'lerin 2021'de hizmete döneceğini söylediklerini ancak bu tahminin biraz daha gecikeceğini gördüklerini duyurdu. Devlete ait havayolu, koronavirüs krizinin seyahat talebi üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle 10 A380'ini yere indirdi. Akbar al-Baker çevrimiçi bir konferansta "A380'lerimizi en azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca kullanacağımızı düşünmüyoruz" dedi.

Haziran ayında yaptığı açıklamada ise, jetlerin en azından önümüzdeki yılın ortasına kadar park halinde kalacağını söylemişti.

Son Dakika Haberi | Havacılık devi kararı duyurdu: Yıllarca sürebilir!

Baker, salgından önceki, yani 2019'un büyüme oranına ulaşmalarının ardından A380'lerin geri döneceğini söyledi.

Havayolunun şu anda uçtuğu 100 varış noktası var. Bu da Avrupa'daki yeni enfeksiyon dalgası ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle planlanandan 25 daha az.

Baker, A380'i kullanan rakipleri "aptalca" olmakla eleştirerek yetersiz talep olduğunu ve bu nedenle fiyatların düşeceğini söyledi.

Son Dakika Haberi | Havacılık devi kararı duyurdu: Yıllarca sürebilir!

Air France, A380'lerini bu yıl emekli ederken, British Airways ve Qantas, krizin hava yolculuğunu serbest düşüşe sürüklemesi nedeniyle Boeing 747'leri kullanımdan kaldırdı.

Körfez havayolu şirketi Etihad Airways, park halindeki A380 filosunun geri dönüp dönmeyeceğini düşünürken, en büyük superjumbo operatörü Emirates, A380 ile bazı hizmetlerine devam ediyor.

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Son Dakika Haberi | Havacılık devi kararı duyurdu: Yıllarca sürebilir!
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