Son Dakika Haberi | Havacılık devi kararı duyurdu: Yıllarca sürebilir!

Katar Havayolları, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce A380'lerin 2021'de hizmete döneceğini söylediklerini ancak bu tahminin biraz daha gecikeceğini gördüklerini duyurdu. Devlete ait havayolu, koronavirüs krizinin seyahat talebi üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle 10 A380'ini yere indirdi. Akbar al-Baker çevrimiçi bir konferansta "A380'lerimizi en azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca kullanacağımızı düşünmüyoruz" dedi.
Haziran ayında yaptığı açıklamada ise, jetlerin en azından önümüzdeki yılın ortasına kadar park halinde kalacağını söylemişti.
Baker, salgından önceki, yani 2019'un büyüme oranına ulaşmalarının ardından A380'lerin geri döneceğini söyledi.
Havayolunun şu anda uçtuğu 100 varış noktası var. Bu da Avrupa'daki yeni enfeksiyon dalgası ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle planlanandan 25 daha az.
Baker, A380'i kullanan rakipleri "aptalca" olmakla eleştirerek yetersiz talep olduğunu ve bu nedenle fiyatların düşeceğini söyledi.
Air France, A380'lerini bu yıl emekli ederken, British Airways ve Qantas, krizin hava yolculuğunu serbest düşüşe sürüklemesi nedeniyle Boeing 747'leri kullanımdan kaldırdı.
Körfez havayolu şirketi Etihad Airways, park halindeki A380 filosunun geri dönüp dönmeyeceğini düşünürken, en büyük superjumbo operatörü Emirates, A380 ile bazı hizmetlerine devam ediyor.