Son Dakika Haberi | Havacılık devi kararı duyurdu: Yıllarca sürebilir!

Katar Havayolları, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce A380'lerin 2021'de hizmete döneceğini söylediklerini ancak bu tahminin biraz daha gecikeceğini gördüklerini duyurdu. Devlete ait havayolu, koronavirüs krizinin seyahat talebi üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle 10 A380'ini yere indirdi. Akbar al-Baker çevrimiçi bir konferansta "A380'lerimizi en azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca kullanacağımızı düşünmüyoruz" dedi.

Haziran ayında yaptığı açıklamada ise, jetlerin en azından önümüzdeki yılın ortasına kadar park halinde kalacağını söylemişti.