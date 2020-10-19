Son dakika haberleri: BAE'li Hoşgörü Bakanı taciz etmeye kalktı! Elinden kaçarak kurtuldu! Ortalığı karıştıran iddiada yeni gelişme

Son dakika haberi: Dünya BAE'li Bakan Nahyan'ın taciz skandalını konuşuyor. Ülkeye 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıklarını görüşmek için gelen İngiliz Caitlin McNamara, BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan'ın, özel bir villada kendisini taciz etmek istediğini söyledi. İddia ortalığı karıştırdı. İngiliz medyasında geniş yer bulan haberde mağdur kadın, kaçarak kurtulduğunu ifade etti. Genç kadının çalıştığı organizasyon firması da son dakika açıklaması ile alınan kararı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...