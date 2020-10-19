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haberleri: 'li Hoşgörü Bakanı etmeye kalktı! Elinden kaçarak kurtuldu! Ortalığı karıştıran iddiada yeni gelişme

haberi: Dünya 'li Hoşgörü Bakanı 'ın, ülkeye organizasyon için davet edilen kadına girişiminde bulunmasını konuşuyor. Skandal olay İngiliz medyasında geniş yer bulurken, mağdur kadın , Nahyan'ın elinden kaçarak kurtulduğunu söyledi. Skandal olayın ardından bir son dakika haberi daha geldi. Organizatör firma, BAE ile ilgili kararını verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:06 Son Güncelleme: 19.10.2020 09:14 ABONE OL
Son dakika haberleri: BAE'li Hoşgörü Bakanı taciz etmeye kalktı! Elinden kaçarak kurtuldu! Ortalığı karıştıran iddiada yeni gelişme

haberi: Dünya 'li Bakan Nahyan'ın skandalını konuşuyor. Ülkeye 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıklarını görüşmek için gelen İngiliz , BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan'ın, özel bir villada kendisini taciz etmek istediğini söyledi. İddia ortalığı karıştırdı. İngiliz medyasında geniş yer bulan haberde mağdur kadın, kaçarak kurtulduğunu ifade etti. Genç kadının çalıştığı organizasyon firması da son dakika açıklaması ile alınan kararı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: BAE'li Hoşgörü Bakanı taciz etmeye kalktı! Elinden kaçarak kurtuldu! Ortalığı karıştıran iddiada yeni gelişme

BAE'Lİ BAKAN TACİZ ETMEK İSTEDİ

İngiliz medyasından The Times gazetesinin dünkü haberinde, 32 yaşındaki , 69 yaşındaki Al Nahyan'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

Son dakika haberleri: BAE'li Hoşgörü Bakanı taciz etmeye kalktı! Elinden kaçarak kurtuldu! Ortalığı karıştıran iddiada yeni gelişme

Saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti. Villadan kaçan McNamara, doktor annesini arayarak tıbbi tavsiye alırken ülkeden ayrılma planları yaptı.

Son dakika haberleri: BAE'li Hoşgörü Bakanı taciz etmeye kalktı! Elinden kaçarak kurtuldu! Ortalığı karıştıran iddiada yeni gelişme

Bu sırada Bakan McNamara'yı aramaya devam etti. Telefon kayıtları, olaydan sonraki gün Nahyan'ın 14 kez aradığını ve 16 Şubat Pazar günü de mesaj gönderdiğini ortaya koydu.

Son dakika haberleri: BAE'li Hoşgörü Bakanı taciz etmeye kalktı! Elinden kaçarak kurtuldu! Ortalığı karıştıran iddiada yeni gelişme

FESTİVALİN ORGANİZTÖRLERİ BAE İLE BAĞI KOPARDI

Öte yandan,olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Edebiyat dünyasının önemli festivallerine imza atan dünyaca ünlü Hay Festivali yetkilileri, McNamara'ya yapılan cinsel saldırı suçlamasından sonra ile ilişkilerini kestiğini açıkladı.

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Son dakika haberleri: BAE'li Hoşgörü Bakanı taciz etmeye kalktı! Elinden kaçarak kurtuldu! Ortalığı karıştıran iddiada yeni gelişme
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