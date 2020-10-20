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'de su kanalına düşen çifti kurtaran kahraman Türk

’nin eyaletinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobil, su kanalına devrildi. Kaza anında olaya şahit olan Türk vatandaşı Erzincanlı , boğulmakta olan çifti kurtarmak için su kanalına atladı. Kahraman Türk cesaretiyle yerel basında manşetlerde yer aldı.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 01:13 Son Güncelleme: 21.10.2020 01:17 ABONE OL
ABD'de su kanalına düşen çifti kurtaran kahraman Türk

New York'un Long Island bölgesinde inanılmaz bir kaza meydana geldi. Kazada su kanalına düşen çifti canını tehlikeye atarak kurtaran Türk vatandaşı Erzincanlı Mustafa Tosun'un kahramanlığı yerel basında manşetlere çıktı.

SU KANALINA DÜŞEN YAŞLI ÇİFTİ KAHRAMANCA KURTARDI

Görgü tanıkları ve polisin aktardığına göre, Montauk otoyolunda seyrederken yol kenarındaki kanala devrilen otomobilin arkasından düşünmeden suya atlayan Türk vatandaşı, aracın camını kırarak yaşlı çifti kurtardı.

Tosun ve ardından suya atlayan diğer yardımseverlerce Joseph (78) ve Delores (76) Abitabile çiftinin boğulmaktan kurtarılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Amerikan medyasında yayınlandı.

''YAPMASAYDIM VİCDAN AZABI ÇEKERDİM''

ABD'de 30 yıldır oto tamirhanesi işleten Mustafa Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Arabadaki yaşlı adam benim babam olmasa da birilerinin babasıydı, onun hayatını kurtarmalıydım.'' dedi.

Cesareti ile takdir toplayan Tosun, ''Yaşlı adam yüzme bilmiyorum diye bağırıyor, etraftakiler ne yapması gerektiğini tarif ediyordu. Ben dayanamayıp suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim.'' dedi.

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ABD'de su kanalına düşen çifti kurtaran kahraman Türk
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