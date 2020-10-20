Avrupa’da art arda yasaklar

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında can kaybı ve vaka sayıları artıyor. Toplam vaka sayısı 40 milyon 327 bini aştı. Ölü sayısı ise 1 milyon 118 bini geçti. Kovid'e yakalanan 30 milyon 138 bin 53 kişi virüsü yendi. Tedavisi devam eden 9 milyon 43 bin 677 vaka bulunuyor. Avrupa'daki günlük vaka sayılarında ise rekor artışlar devam ediyor. Ülkeler yayılmayı engellemek için yeni kısıtlamalar getiriyor.İtalya: Restoranların çalışma saatleri ve izin verilecek maksimum müşteri sayısında da kısıtlamalara gidilecek.İsviçre: Tüm kapalı kamusal alanlarda maske takmak zorunlu oldu.İsveç: Pandeminin ilk dalgasında karantinaya geçmeyen İsveç, artan vakalar nedeniyle stratejisini değiştirerek katı kurallar uygulamaya hazırlanıyor.Çekya: Avrupa'da yayılım hızının en yüksek olduğu ülkede konaklama ve yiyecek hizmetlerinin büyük kısmına ara verilirken, ülke çapında sokağa çıkma yasağına gerek olup olmadığına iki hafta içinde karar verilecek.Almanya: Günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Başbakan Merkel halktan evlerinde durmalarını ve seyahat etmemelerini istedi.Belçika: Yoğunluk nedeniyle test sonuçlarını kısa sürede yetiştiremiyor.Rusya: Vaka sayısı 16 bine dayandı, Moskova da yeni rekorun eşiğinde.