Son dakika: BAE'den ihanet anlaşmasından sonra bir skandal daha! İsrail ile karşılıklı vizeleri kaldırdı

Diğer yandan, bugün İsrail'e gelecek olan BAE heyeti, İsrail ile iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de bir dizi anlaşma imzalayacak.İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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