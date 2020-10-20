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Dışişleri devreye girdi sorun çözüldü

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Dışişleri devreye girdi sorun çözüldü
Kanada seyahati ABD tarafından engellenen Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Başkanı Nuray Canan Songür'ün yaşadığı sorun Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle çözüldü. Kanada'daki çocuklarını ziyaret için 16 Ekim'de İstanbul'dan yola çıkan Songür, aktarma yapacağı Frankfurt Havalimanı'na vardığında şok yaşadı. Uçağa alınmayan Songür, "ABD gerekçe göstermeden seyahatimi engelledi. Müslüman olduğum için başıma böyle bir durum geldi" dedi. Yanlış anlaşılma Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Başkonsolos Erdem Tunçer'in çabalarıyla çözüldü.
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Dışişleri devreye girdi sorun çözüldü
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