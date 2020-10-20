Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dünyada son dakika! BAE ve Fransa’nın gizli Türkiye toplantıları

Dünyada son dakika! ve ’nın gizli toplantıları

Dünyada son dakika gelişmesi... karşıtı her durumda birleşen ve ’nin kirli ilişkileri bir kez daha ortaya çıktı. Analize göre ABD’deki adlı düşünce kuruluşu içerisinde yayınlanan analizde yer alan bilgiye göre Türkiye’nin Akdeniz, Afrika ve Ortadoğu’daki etkinliğinden rahatsız olan BAE ve Fransa, Türkiye’ye karşı ittifak için “Stratejik Diyalog” adı verilen 12 toplantı gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 08:50 Son Güncelleme: 20.10.2020 09:18 ABONE OL
Dünyada son dakika! BAE ve Fransa’nın gizli Türkiye toplantıları

ABD'deki muhafazakârlar üzerinde etkisi ile bilinen Responsible Statecraft adlı düşünce kuruluşunda yayınlanan analizde çarpıcı bilgiler var. Yenişafak gazetesinin haberinin de bugün yer verdiği analizdeki ayrıntılar şöyle:

ORTAK ADIM ANLAŞMASI

En son toplantı 3 Haziran'da gerçekleştirildi. Toplantılara Abu Dabi ve Paris'ten üst düzey yetkililer katıldı. Toplantılarda 10 yıllık bir yol haritasında anlaşan iki taraf, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Türkiye'ye karşı ortak adımlar atma konusunda el sıkıştı.

HENÜZ DURDURAMADILAR

Düşünce kuruluşu, Fransız-BAE ikilisinin toplantıların ardından geçen süreye rağmen Türkiye'nin hamlelerini durdurmayı başaramadığına dikkat çekti. Paris ve Abu Dabi'nin bölgesel politikalarının Türkiye'yi bölgede geri çekilmeye zorlayıp zorlamayacağının merak konusu olduğunu yazdı.

FRANSA'NIN İLK KALICI ÜSSÜ

Öncelikle BAE, Fransa'nın Körfez'deki ilk kalıcı askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, BAE'yi önemli bir yatırım, ticaret ve enerji kaynağı olarak gören Fransa, her alanda işbirliği konusunda oldukça kararlı adımlar atmayı sürdürüyor. Aslında bu birliktelik sürpriz değildi.

HER KONUDA KARŞIDALAR

Uzun bir süredir Türkiye ile Fransız ve BAE ikilisi arasındaki ilişkiler dibe vurmuş durumda. Fransa ve BAE dış politikada her konuda Türkiye'nin karşısında yer aldılar. Fransa-BAE ittifakı Akdeniz'de Yunanistan'ı, Libya'da Halife Hafter'i ve Suriye'de YPG'yi destekledi. Macron, son olarak Azerbaycan'a saldırılar düzenleyen Ermenistan'dan taraf oldu. Macron'un İslam'a yönelik açıklamaları da bardağı taşıran son damla oldu.

HEDEFLERİ İÇİN BAE'Yİ KULLANIYOR

Analizde Fransa'nın Libya'daki faaliyetleri ile ilgili de bilgiler verdi. Düşünce kuruluşuna göre Fransa Hafter'in Libya'yı ele geçirmesine gizlice destek verdi. BAE, Hafter'e bir paralı asker ordusu satın alırken, ona askeri teçhizat, zırhlı araçlar, savunma sistemleri, saldırı dronları ve hava desteği sağlarken, Fransa istihbarat, özel kuvvetler ve bazı gelişmiş silahlarla katkıda bulundu . Paris hali hazırda Hafter'e doğrudan desteğini büyük ölçüde durdurmuş olsa da, Macron hedeflerini gizlice ilerletmek için AB ve BAE'yi kullanıyor olabilir.

Son dakika: Macron müslümanları hedef aldı İslamofobi zirve yaptı
Son dakika: Macron'a büyük şok! Macron ile görüştükten sonra Covid-19 olduğunu öğrendi

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyada son dakika! BAE ve Fransa’nın gizli Türkiye toplantıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA