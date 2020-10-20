Dünyayı bekleyen tehlike! Ünlü astrofizikçi son dakika açıkladı: ABD seçimleri öncesi çarpabilir...

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Dünyayı bekleyen tehlike! Ünlü astrofizikçi açıkladı: seçimleri öncesi çarpabilir...

Gelen haberine göre yaptığı açıklamalarda dünyanın gündemine oturan ünlü astrofizikçi bu kez de seçimleri öncesi Dünya'ya göktaşı çarpabileceği açıklamasında bulundu. Merakla beklenen ve 3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek seçimlerin öncesinde gündemi sarsan bu açıklamada göktaşının 46 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerlediği bildirildi. İşte ünlü astrofizikçi Neil deGrasse tarafından gelen son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:19 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:20 ABONE OL
Ünlü astrofizikçi son dakika açıkladı: Dünyayı bekleyen tehlike! ABD seçimleri öncesi çarpabilir...

haberler… Yaptığı bilim şovları ile dünya çapında ün kazanan astrofizikçi çarpıcı bir açıklamaya daha imza attı. 3 Kasım tarihinde gerçekleşeceği bilinen seçimlerinin bir gün öncesinde dünyaya göktaşı çarpabileceği iddiası büyük ses getiren bilim insanı göktaşının saatte 46 bin kilometre hızla yaklaştığını ifade etti…

ABD SEÇİMLERİ ÖNCESİ DÜNYA'YI BEKLEYEN TEHLİKE

Bilim dünyası yine ünlü astrofizikçi Neil deGrasse tarafından gelen son dakika açıklaması ile sarsıldı. ABD başkanlık seçimlerine günler kala ünlü bilim insanı bu kez de dünyaya yaklaşmakta olan bir göktaşından bahsetti. Yaklaşık olarak çapının bir buzdolabı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bu meteorun seçimden bir gün önce dünyaya çarpabileceğini açıkladı…

Ünlü astrofizikçi son dakika açıkladı: Dünyayı bekleyen tehlike! ABD seçimleri öncesi çarpabilir...

ÜNLÜ ASTROFİZİKÇİDEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Bilim dünyası astrofizikçi Tyson'ın açıklamalarını konuşuyor. Zira Tyson, Başkanlık Seçimlerinden bir gün önce Dünya'ya göktaşı düşebileceğini iddia etti.

Ünlü astrofizikçi son dakika açıkladı: Dünyayı bekleyen tehlike! ABD seçimleri öncesi çarpabilir...

ABD SEÇİMLERİNDEN ÖNCE ÇARPABİLİR

Bilim dünyası astrofizikçi Tyson'ın açıklamalarını konuşuyor. Zira Tyson, Başkanlık Seçimlerinden bir gün önce Dünya'ya göktaşı düşebileceğini iddia etti.

BUZDOLABI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Ancak Tyson'a göre, yaklaşık olarak buzdolabı çapında olan göktaşı gezegenimize ciddi bir hasar yaratacak kadar büyük değil.

Ünlü astrofizikçi son dakika açıkladı: Dünyayı bekleyen tehlike! ABD seçimleri öncesi çarpabilir...

NASA AÇIKLAMIŞTI! "ÇARPIŞMA İHTİMALİ YÜZDE 1'DEN AZ"

NASA da daha önce göktaşının Dünya'ya yöneldiğini duyurmuş ancak çarpışma ihtimalini yüzde 1'den daha az olarak belirlemişti. Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

Kaynak: NTV

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Dünyayı bekleyen tehlike! Ünlü astrofizikçi son dakika açıkladı: ABD seçimleri öncesi çarpabilir...
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