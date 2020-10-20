SON DAKİKA: Türk profesörden önemli açıklama! Corona virüsü mumla aratabilir... DİKKAT!

Çin'de ortaya çıktıktan sonra hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüsün yaşattığı problemleri ortadan kaldırmak için aşı çalışmalarına devam ediliyor. Hem Dünya Sağlık Örgütü hem de ülkelerin kendi bilimsel çalışmaları aşı için uğraş veriyor. Son dakika haberine göre Harvard Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, aşı programlarının 6 aya kadar sonuç vereceğini beklediğini ifade etti.

SALGIN HER ÜLKEDE ATAKTA! TABLO DAHA DA VAHİM HALE GELİR Mİ?

Dünyada birkaç ülke dışında salgın maalesef kontrol edilememiş durumda. Haziran sonrası açılmalar ile tekrar yükselişler başladı ve son dönemde birçok ülkede salgın kontrolden çıkmış durumda. Amerika'da da birçok eyalette hastalık artıyor. Can kaybının 5'te birinden fazlası Amerika'da. Kış aylarının geldiği bölgelerde bu daha da ciddi bir tabloya dönüşebilir.