Hitler’in kayıp denizaltısı ‘hayalet ağlar’a teslim

İkinci Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için Hitler tarafından gönderilen 6 denizaltılık filodaki U20 denizaltısı, Sakarya'nın Karasu açıklarında görüntülendi. 20 metre derinlikteki batığın, 'hayalet ağlar' olarak da adlandırılan balıkçı ağlarıyla kaplandığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından çekilen U20 denizaltısının görüntülerini paylaştı. Prof. Dr. Birpınar, yoğun ağ baskısına maruz kalan U20 denizaltısının temizlenerek, dalış turizmine kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Birpınar paylaşımında, "U20, Hitler'in kayıp denizaltılarından biri. Sakarya Karasu açıklarında, 2'nci Dünya Savaşı'nın tanığı. Bu tarihi korumalı ve dalış turizmine kazandırmalıyız. Ancak şimdi hayalet ağlara teslim" dedi.Denizaltının iki bölümlük belgesel çekimlerini de yapan su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ise, U20'nin yoğun ağ baskısına maruz kaldığının belgelendiğini belirterek, "Hitler'in 6 denizaltılık filosu, Sovyetler'in birçok gemisini batırdı. Ancak savaşta Sovyetler Köstence'yi alınca birini batırdı, diğer ikisi de kendilerini batırdı. Kalan 3 denizaltı ise Almanya'nın yenilgisi sonucu personeli tarafından batırıldı. Onlardan biri de bu denizaltı" dedi.