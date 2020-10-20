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'den 'ye hava saldırısı

'den 'e atılan roket nedeniyle İsrail uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. İsrail sözcüsü , Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Adraee, 'a ait bir tünelin savaş uçaklarıyla vurulduğunu belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 00:47 Son Güncelleme: 21.10.2020 00:48 ABONE OL
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'a ait bir tünelin savaş uçaklarıyla vurulduğunu belirtti. Adraee, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail'e roket atılması nedeniyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

HEDEF ALINDI

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıda, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda bulunan tarım arazisinin en az 3 roketle hedef alındığını belirtti. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den Yahudi yerleşim birimleri yönünde atılan bir roketin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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