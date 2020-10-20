İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde şaşırtmadı! Ayağının tozuyla PKK'ya heyet yolladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 13 Ekim'de yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi konusunda skandal ifadeler kullanan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde rahat durmadı. Bakan Çavuşoğlu'nun "Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz? Biz işgalci değil topraklarının güvenliğini sağlayan bir ülkeyiz. Siz PKK'ya ülkenizde ofis açtırıyorsunuz. O örgüt anneleri çocuksuz, çocukları anasız babasız bırakıyor. Siz de bir annesiniz buna ne diyeceksiniz?" sözleriyle sert tepki gösterdiği İsveçli bakanın, bu görüşmeden günler sonra terör örgütünün işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesine özel bir heyet gönderdiği ortaya çıktı.

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