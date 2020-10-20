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Köpek balığı turistlerin dalış yaptığı kafese saldırdı

’da, Guadalupe Adası yakınlarında kadınların dalışı sırasında büyük beyaz köpek balığı turistlerin olduğu metal kafese girmeye çalıştı

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 23:33 Son Güncelleme: 20.10.2020 23:35 ABONE OL
Köpek balığı turistlerin dalış yaptığı kafese saldırdı

İngiltere'nin Manchester şehrinden köpek balığı uzmanı Jim Partington, Meksika'da Guadalupe Adası yakınlarında 3 kadın turiste kafesle dalış yaptırdı. Kadınlar kafesle daldığı sırada ismi 'Bullet' olduğu ifade edilen büyük beyaz köpek balığı turistlerin olduğu metal kafese yaklaştı. Kadın turistler ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Görüntüde, kafese yaklaşan köpek balığının metal kafesi ısırdığı ve bir süre sonra kafesten uzaklaştığı görüldü.

Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Jim Partington, kafese yaklaşan köpek balığını daha önce de gördüklerini, isminin 'Bullet' olduğunu ve kadınlardan hiçbirinin yara almadığını belirterek, "Herhangi bir yem kullanmadık, köpekbalığı sadece meraklıydı" ifadelerini kullandı.

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Köpek balığı turistlerin dalış yaptığı kafese saldırdı
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