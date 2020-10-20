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Son dakika: Cumhurbaşkan Aliyev'den flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Aliyev: "İşgal edilmiş topraklarda hayat yeniden canlanacaktır." dedi

Giriş Tarihi: 20.10.2020 13:52 Son Güncelleme: 20.10.2020 14:09 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkan Aliyev'den flaş açıklamalar
Son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Aliyev'in konuşmasından satırbaşları;


İşgal edilmiş topraklarda hayat yeniden canlanacaktır. Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız.

Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı. 30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar.

Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar. Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz.

Ermeniler cami yıkabilir, ama biz o camileri kalbimizde yaşatacağız. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.

Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız. İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata yurduna döneceği günü bekledi.

Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır. Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir. Yenilmez denilen Ermeni ordusu savaş meydanından kaçıyor. Ermenistan'a diz çöktürdük



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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkan Aliyev'den flaş açıklamalar
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