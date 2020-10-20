Son Dakika: Azerbaycan Ermenistan son durum: Ermenistan ordusu kaçmaya devam ediyor...

Azerbaycan'ın, Ermenistan ordusunun saldırılarına karşı başlattığı harekat devam ederken, son 1 haftada iki ayrı insani ateş kes anlaşmasına varıldı. Her iki ateşkeste de cenazelerin ve esirlerin değişimi ön görülüyordu ancak Ermenistan ordusu, iki ateşkes süresince hem ateşkesi hem de uluslararası hukuku ihlal etti.
Uluslararası aktörler, Ermenistan'ın işlediği savaş suçu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği saldırılara sessiz kalmaya devam ediyor. Cephe hattında ağır zaiyat veren ve Azerbaycan karşısında sürekli olarak kaçmak zorunda kalan Ermenistan ordusu, sivilleri hedef alıyor. En son küçük bir bebeğin Ermenistan saldırılarında hayatını kaybetmesi yürekleri yakmıştı. Peki, cephe hattında son durum ne ve Ermenistan Azerbaycan çatışmalarında hangi bölgeler işgalden kurtarıldı? İşte, 19 Ekim tarihi itibariyle yaşanan gelişmeler…
Azerbaycan Ermenistan son durum: Sınır hattından çarpıcı bilgiler | Video
SON DAKİKA: 20 EKİM İTİBARİYLE AZERBAYCAN ERMENİSTAN CEPHE HATTINDA SON DURUM
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 78'e ulaştığını açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı" denildi.
SABAHA KADAR OPERASYONLAR DEVAM ETTİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 18 Ekim gün boyunca ve 19 Ekim sabaha karşı Ağdere-Ağdam, Fuzuli-Hadrut-Cebrayıl yönünde ve Araz Nehri boyunca operasyonların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 2 T-72 tankı, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 D-30, 1 D-20 obüs ve 11 askeri aracın imha edildiği bildirildi.
Aynı zamanda birçok yönden savaş mevkilerini kaybeden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1.Motorlu Tüfek Alayında bulunan 63. tank taburunun kurmay başkanı öldürüldü, 1. tabur komutanı ve yardımcısı Gevorg Makaryan ise yaralandığı aktarıldı.
Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor
Ermenistan ordusu, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine sabah erken saatlerden ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.
2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİYİ KATLETTİLER
Ermenistan'ın balistik füzelerle vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentindeki saldırıda hayatını kaybeden 2'si çocuk 8 kişi son yolcuğuna uğurlandı.
Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'de gece saatlerinde gerçekleştirildiği saldırıda hayatını kaybeden 13 sivilden 8'i bugün toprağa verildi.
Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence'deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde toprağa verildi.
Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova'nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi.
Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarın Nigar Eskerova'nın doğum günüydü. 16 yaşına girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün defnedildi." dedi.
Füzenin müstakil evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, "Halen şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİNSK ÜÇLÜSÜ TEPKİSİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak'ta düzenlenen 7'nci Olağan İl Kongresi'nde, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorununa çözüm için kurulan Minsk grubundaki ülkelerden Amerika, Fransa ve Rusya'ya tepki gösterdi. Azerbaycan'ın, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdiği mücadelenin doğal ve tabii olduğunu belirten Erdoğan, "Kimdir Minsk üçlüsü; Amerika, Rusya, Fransa. Peki bunlar kimin yanında yer aldılar? Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ve Ermenistan'a, Ermenilere her türlü silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar.
Ve değerli kardeşlerim bütün bunlar yapılırken şu anda Azeri kardeşlerimiz, Ermenilere karşı ciddi bir mücadele içindeler. Bu mücadeleyi neden veriyorlar? Çünkü Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını, Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal, daha tabii ne olabilir? İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları Ermeniler'den alacaklar ve kurtaracaklar. Ve duadayız" dedi.