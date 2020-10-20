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Son dakika: ordusu Zengilan kentini 'ın işgalinden kurtardı

Son dakika haberi... ordusu işgalindeki topraklarını kurtarmak için dört koldan operasyonlarına devam ediyor... Bölgeden gelen son haber ise Zengilan kentinden... Anadolu Ajansının geçtiği son dakika haberine göre Zengilan Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 14:21 Son Güncelleme: 20.10.2020 14:51 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Hocavend'in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladığını bildiren Aliyev, kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin artık Azerbaycan'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

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Son dakika: Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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