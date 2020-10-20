Son dakika: Coronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! Plazma bağışı için en güçlü aday...

Uzmanların bulguları, Kovid-19'un hücreden hücreye enfeksiyonunu etkisiz hale getirmeyi amaçlayan hücre kültürlerinde plazmanın etkinliğini ve koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorların seviyesini ölçen çeşitli testlerle elde ettiği kaydedildi.

Bu çalışma yine daha önceki araştırmalar gibi deneklerin antikor seviyeleri ve koronavirüsü etkisiz hale getirme potansiyelinin çeşitlilik gösterdiğini, hastaneye kaldırılanların antikorlarının ortalama olarak daha yüksek seviyede ve etkin olduğunu ortaya koydu.

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