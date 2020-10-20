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Son dakika: ile ilgili çarpıcı araştırma! bağışı için en güçlü aday...

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayabilen antikorların en yüksek seviyelerine, hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerde rastlandığı bildirildi. "NewsMedicalLifeSciences" sitesinin son dakika haberine göre, ABD'de Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulunda görevli uzmanların liderliğinde yapılan araştırmanın sonuçları, "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlandı.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:36 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:38 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! Plazma bağışı için en güçlü aday...

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayabilen antikorların en yüksek seviyelerine, hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerde rastlandığı bildirildi. "NewsMedicalLifeSciences" sitesinin haberine göre, ABD'de Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulunda görevli uzmanların liderliğinde yapılan araştırmanın sonuçları, "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlandı.

İYİLEŞMİŞ KİŞİLERİN ANTİKOR SEVİYELERİ İNCELENDİ

Araştırma çerçevesinde Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş 126 kişinin antikor seviyeleri incelendi.

Araştırmada, hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerin, Kovid-19 hastalarının tedavisinde plazma bağışı için en güçlü adaylar olduğu tespit edildi.

Uzmanların bulguları, Kovid-19'un hücreden hücreye enfeksiyonunu etkisiz hale getirmeyi amaçlayan hücre kültürlerinde plazmanın etkinliğini ve koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorların seviyesini ölçen çeşitli testlerle elde ettiği kaydedildi.

Bu çalışma yine daha önceki araştırmalar gibi deneklerin antikor seviyeleri ve koronavirüsü etkisiz hale getirme potansiyelinin çeşitlilik gösterdiğini, hastaneye kaldırılanların antikorlarının ortalama olarak daha yüksek seviyede ve etkin olduğunu ortaya koydu.

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Son dakika: Coronavirüs ile ilgili çarpıcı araştırma! Plazma bağışı için en güçlü aday...
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