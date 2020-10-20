Son dakika! Ermenistan bozguna uğrayınca Paşinyan'ın kızı isyan etti: Hayallerim yıkıldı

Bir süredir Kafkasya'da hareketli günler yaşanıyor. Azerbaycan kendisine saldırıalrda bulunan ve uzun süredir Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını işgal altında tutan Ermenistan'a tarihi darbeler indiriyor. Türk SİHA'larının da gücünü araksına alan Azerbaycan Ermeni güçlere büyük zaiyat verdi.
Öte yandan morallerin altüst olduğu Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, sosyal medya hesabından, ülkesinin vatandaşlarını kızdıran itiraf niteliğinde bir paylaşım yaptı.
"HAYALLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ YOK OLDU"
Başbakan Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Kişisel hayallerimiz ve hedeflerimiz yok oldu. Hayallerimiz; askerlerimiz ve vatanımızla bağlantılıydı." ifadelerine yer verdi.
"GERİ ÇEKİLME YENİLGİ DEĞİL"
Bir açıklama da Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Hovhannisyan'dan geldi. Ermenistan ordusunun Azerbaycan karşısında yaşadığı büyük yıkımın üzerini örtmeye çalışan Hovhannisyan, "Geri çekilme, yenilgi anlamına gelmez. 1918, 1941 ve 1992'de geri çekildik ama sonra kazandık. Şimdi geri çekiliyoruz çünkü kazanacağız." dedi.