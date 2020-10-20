Son dakika! Ermenistan bozguna uğrayınca Paşinyan'ın kızı isyan etti: Hayallerim yıkıldı

"GERİ ÇEKİLME YENİLGİ DEĞİL"

Bir açıklama da Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Hovhannisyan'dan geldi. Ermenistan ordusunun Azerbaycan karşısında yaşadığı büyük yıkımın üzerini örtmeye çalışan Hovhannisyan, "Geri çekilme, yenilgi anlamına gelmez. 1918, 1941 ve 1992'de geri çekildik ama sonra kazandık. Şimdi geri çekiliyoruz çünkü kazanacağız." dedi.