SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs aşısı ile ilgili umut veren gelişme! Aşı çalışmalarında sona gelindi...

KİŞİ BAŞI İKİ DOZ

Şirket yetkilileri, 2021 yılında, 1,3 milyar doz üretmeyi hedeflendiğini duyurdu. Aşı üzerinde çalışan uzmanlar, koronavirüs aşısının kişi başı iki doz alacak şekilde üretildiğini ifade etti. Pfizer'ın İngiltere CEO'su Ben Osborn, "İlk şişenin üretim hattından çıktığını görmek harikaydı" dedi.